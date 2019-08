Caso Griezmann: spunta una mail dell'agente come prova pro-Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Spagna continua a tener banco la disputa tra Atletico Madrid e Barcellona sull'effettivo ammontare del trasferimento di Antoine Griezmann, pagato 120 milioni dai blaugrana con una riduzione di clausola (dai 200 originali, ndr) considerata illecita dai Colchoneros, che sostengono che l'accordo sia precedente alla data dello "sconto". E adesso, ad emergere come prova in favore di questi ultimi, spunta una mail del procuratore dell'avvocato, Sevan Kerian, destinata alla famiglia dell'attaccante, in cui sono presenti i dettagli economici del trasferimento ma soprattutto l'ingaggio promesso al giocatore dal Barça, con anche relative commissioni. Insomma, in teoria una prova di peso a favore dell'Atletico nello stabilire che l'accordo fosse precedente. Ma il mistero prosegue.