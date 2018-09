Caso nell'u21 francese. Augustin rifiuta la convocazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jean-Kevin Augustin, attaccante del Red Bull Lipsia, ha rifiutato la convocazione con la nazionale francese Under21, ufficialmente per riposare dopo la prima tirata della stagione. Duro il commento del tecnico Ripoll: "Queste non sono scuse accettabili, non corrispondono allo spirito che voglio in squadra, voglio lavorare solo con quelli che desiderano essere qui".