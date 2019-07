© foto di Insidefoto/Image Sport

Il caso Neymar sembra essere ufficialmente deflagrato, dato che quest'oggi l'attaccante brasiliano non si è presentato all'inizio della preparazione pre-stagionale in casa PSG, secondo il club peraltro senza autorizzazione. In risposta alla dura nota dei parigini , il padre, Neymar Senior, ha parlato in esclusiva a Fox Sports Brasil: "Le ragioni dell'assenza sono note, è più di un anno che l'impegno al Neymar Junior Institute è all'ordine del giorno, e non potevamo cambiare. Senza polemiche dico che il PSG sapeva che si sarebbe presentato il 15".