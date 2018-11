Caso Ramos, account social invasi dai tifosi: tra accuse e difese

© foto di J.M.Colomo

E' diventata ormai un'abitudine di tutti: non appena un calciatore balza alle cronache per qualcosa di importante, i suoi account social vengono invasi da masse di tifosi. Avversari e non. E' valso lo stesso discorso pure per Sergio Ramos, travolto dalle accuse di violazione dei protocolli antidoping addirittura in tre occasioni, finale di Champions League con la Juventus compresa. L'ex Siviglia, all'ultimo post risalente a ieri, ha collezionato quasi tremila commenti. Tra chi lo accusa di essersi dopato e chi lo difende. Sergio Ramos è sulla bocca di tutti. Tanti anche i commenti da parte dei tifosi juventini, qualcuno chiede la restituzione della coppa se c'è stato l'illecito. La UEFA - bisogna ricordarlo - archiviò subito i fatti ma adesso sono attesi sviluppi.