Caso Ramos al Real: like a un post che attacca la rosa del Madrid

© foto di J.M.Colomo

"Quando è abbastanza è abbastanza. Vi ricordate che maglietta indossate? Perché Courtois è il portiere del Real? Sa cosa sia un portiere? E' inutile. Una difesa terribile, orribile. Nacho sta giocando in modo disastroso, Varane non sa più che fare dopo il Mondiale. Marcelo e Ramos sono gli unici che stanno facendo qualcosa. Il centrocampo? Inesistente. L'attacco? Non pervenuto". Questo è il testo di uno dei tanti, tantissimi messaggi dei tifosi del Real Madrid alla formazione Blancos. Il problema? Il like galeotto di Sergio Ramos. Che ha approvato, evidentemente, il messaggio della pagina Sergio_Ramos_Idol su Instagram.