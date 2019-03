Non c'è pace nella triste vicenda legata a Emiliano Sala. Secondo il Telegraph, infatti, il Cardiff City avrebbe infatti deciso di chiedere alla FIFA di considerare nullo il contratto dell'attaccante deceduto lo scorso 21 gennaio, evitando così di versare i circa 15 milioni pattuiti per il suo acquisto nelle casse del Nantes.

ICYMI | Yesterday, we announced the Club-record signing of @EmilianoSala1 from @FCNantes.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 20 gennaio 2019