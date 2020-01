© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caso social tra Barcellona e Liverpool. Protagonista Ousmane Dembélé: l'attaccante francese ha messo su Instagram like a un fotomontaggio che lo vedeva ritratto con la maglia dei Reds. Di segno opposto le reazioni: i tifosi del Barcellona, ovviamente, non hanno gradito. Mentre quelli del Liverpool hanno iniziato a inondare il suo profilo per spingerlo a trasferirsi ad Anfield.