Catalogna, Piqué: "Zittito chi offendeva la Spagna, mancanza di rispetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Catalogna Gerard Piqué ha parlato così in zona mista dopo la prima storica partita della sua rappresentativa in uno spazio FIFA dedicato alle Nazionali, vinta 2-1 ieri sera contro il Venezuela: "Abbiamo una rosa giovane e di qualità, abbiamo giocato bene. Sono molto contento per questa festa, dovremo ripeterla altre volte. Questa è stata la celebrazione del calcio catalano. Mancavano campioni del calibro di Xavi e Cesc Fabregas, ma è normale che le squadre abbiano deciso di non rischiare. Fischi contro la Spagna? Ho zittiti chi offendeva la Spagna perché dobbiamo dare il buon esempio. La mancanza di rispetto è intellorabile". Lo riporta Marca.