Cavani: "Ho avuto un problema con Neymar. Priorità alla squadra"

Edinson Cavani, intevistato da RMC, torna sulla lite con Neymar dello scorso settembre, quando i due giocatori si contesero un calcio di rigore nel corso della partita contro il Lione: "È certo che in quel momento ho avuto un problema con Neymar. Abbiamo parlato, gli ho detto che sarei stato il primo a volere che fosse trattato diversamente in squadra. Ma con la condizione che lui per primo ponesse gli obiettivi del gruppo davanti a tutto. Sono un operaio del calcio, non una stella. E se ho compagni di squadra che possono vincere premi individuali, faccio il possibile per aiutarli. Ma prima metto gli obiettivi di squadra, sono la priorità".