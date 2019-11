© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il padre di Edinson Cavani in un’intervista a Uruguayos: los otros ha parlato dei sogni del figlio rivelando di aver detto al centravanti che a Parigi, dove attualmente è ai margini della prima squadra a causa delle prestazioni di Mauro Icardi, non vincerà mai la Champions League vera e propria ossessione dell'ex Napoli: “Mi dice sempre che sono un tipo negativo, ma io gli ho detto che avrebbe vinto tutte le coppe possibili e immaginabili in Francia, ma mai una Champions. Nel calcio non si vince solamente coi soldi. - continua Luis Cavani – Muore dalla voglia di vincere quella coppa, se uno va a casa sua sul tavolo su cui prepara l’asado c’è scritto come obiettivo vincere la Champions con il PSG”.