© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo centrocampista dell'Arsenal Dani Ceballos ha parlato al The Guardian della nuova avventura con i Gunners: "Mi piace la città, mi piace la Premier e mi piace l'Arsenal. Sono felice di farne parte e non ho notato grande differenza fra questo club e il Real Madrid. Sono davvero felice di quella che è stata la mia accoglienza e della fiducia che la società ha riposto in me".