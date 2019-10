© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Ceballos, ha parlato dal ritiro della Spagna della nuova avventura all'Arsenal ma anche del Real Madrid: "Non mi dispiace aver lasciato Madrid anche se adesso ci sono diversi infortunati. Ho avuto il tempo per giocare e divertirmi. Sono molto felice all'Arsenal, sono dove voglio essere. L'estate scorsa la mia idea era chiara, andarmene per giocare e divertirmi visto che nei due anni passati non ho potuto farlo in Spagna".