Ceballos: "Voglio diventare un punto di riferimento per il Real Madrid"

© foto di J.M.Colomo

Dani Ceballos, giovane regista del Real Madrid, ha parlato a COPE dal ritiro dell'U21 spagnola: "Il mio sogno è quello di diventare un punto di riferimento del Real, nessuno me lo toglierà mai. Quando sei giovane e ambizioso è difficile restare fuori, ma serve pazienza. Mi sarebbe piaciuto giocare di più ma allo stesso tempo so che queste esclusioni mi servono per maturare".