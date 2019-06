© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita di Spagna-Germania, finale del'Europeo Under 21: "Portare a sedici il numero di squadre nel torneo aggiungendo i quarti? È un po' che ci stiamo pensando, dalla prossima edizione cambieremo, ci saranno sedici squadre. È la soluzione migliore, quello che è accaduto all'Italia non deve più succedere. Superlega? Non ci sarà, è solo nella testa dei populisti".