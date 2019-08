Celta, acquirente cercasi per Sisto. Il danese ha rifiutato l'Aston Villa

© foto di J.M.Colomo

Qualche mese fa era salito agli onori della cronaca per aver confessato di aver seguito una dieta a base solo di frutta per tre settimane. Pione Sisto è tra i partenti in casa Celta Vigo, che aveva accettato la proposta dell'Aston Villa prima della chiusura del mercato inglese: 10 milioni al club spagnolo e 1 all'anno per il danese, che ha rifiutato l'offerta. Adesso, il Celta cerca un nuovo acquirente.