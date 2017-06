Celta, ds Minambres: "Contatti con il Fulham per Jozabed"

© foto di J.M.Colomo

Il direttore sportivo del Celta Vigo, Felipe Miñambres, ha confermato che è in corso una trattativa per il centrocampista Jozabed Sanchez, in forza al Fulham. Jozabed ha vestito la maglia del Celta nel corso dell'ultima stagione, arrivando in prestito a gennaio. Inoltre, lo stesso Miñambres ha dichiarato che non è ancora tramontata l'ipotesi-Nolito.