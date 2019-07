Celta, Emre Mor vola a Istanbul: cerca un accordo con il Galatasaray

Emre Mor potrebbe tornare a giocare in Turchia, la sua nazione anche se in realtà il ragazzo è nato in Danimarca. Attualmente in forza al Celta Vigo, l'attaccante classe '97 - secondo quanto riferisce Haber Global - ha viaggiato in direzione Istanbul per provare a raggiungere un accordo definitivo che gli permetta di trasferirsi nel Galatasaray.