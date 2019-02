© foto di Federico De Luca

"È inammissibile che nel miglior campionato del mondo si verifichi un arbitraggio di così infimo livello". Il Celta Vigo scende in campo in via ufficiale dopo la sconfitta per 3-1 col Getafe. Una gara, condizionata - sottolinea il club gallego - da una direzione arbitrale gravemente insufficiente. Questo il resto del comunicato appena diramato dal Celta sui propri canali: "Il livello dell'arbitraggio è stato assolutamente inadeguato alla Liga. Il RC Celta chiede, semplicemente, rispetto. Lo stesso rispetto che questo club ha sempre mostrato per la Liga e per gli arbitri, ma quello che è successo oggi non è comprensibile né accettabile, non si può tollerare". Tante le decisioni del signor Gonzalez Fuertes finite nel mirino degli ospiti: il rigore dell'1-1 del Getafe, l'espulsione di Maxi Gomez e non solo.