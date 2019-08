Celta-Real Madrid, le formazioni: Bale dal 1', James dalla panchina

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid scenderà in campo alle ore 17:00 contro il Celta Vigo, per il primo impegno stagionale in campionato. I due club ha diramato le formazioni: Bale, a sorpresa, partirà da titolare sulla corsia destra. James Rodriguez, invece, non è stato inserito nella formazione titolare: il colombiano verrà probabilmente utilizzato a gara in corso.

Celta Vigo (4-4-2): Ruben; Kevin, Araujo, Costas, Olaza; Brais Mendes, Lobotka, Beltrán , Denis; Gabriel Fernández , Iago Aspas.

A disposizione: Villar, Lillo, Sisto, Saenz, Cheikh, Losada, Aidoo.

Allenatore: Fran Escribà

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Modrid, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius.

A disposizione: Keylor Navas, Militao, Isco, Jovic, James, Nacho, Vazquez.

Allenatore: Zinedine Zidane