Celta Vigo, Aspas: "In estate potevo partite. Ora voglio restare a lungo"

L'attaccante del Celta Vigo Iago Aspas ha parlato anche del suo futuro, in un'intervista a Radio MARCA: "In estate ci sono stati degli interessamenti. A me non ha chiamato nessuno, ma qualche telefonata al mio agente è arrivata. Io ho sempre risposto la stessa cosa: prima avrebbero dovuto trovare l'accordo col Celta, poi avrei analizzato la cosa. Real e Atletico fra i sondaggi? Ci sta, ho letto di queste squadre quindi è possibile. Io mi vedo al Celta il più a lungo possibile".