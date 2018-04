Celta Vigo-Barça, 2-2 il finale. Blaugrana sempre più vicini al titolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce 2-2 la sfida fra Celta Vigo e Barcellona, gara valida per la 33esima giornata di Liga. I blaugrana, schierati dal Valverde con tante seconde linee in vista della finale di Copa del Rey di sabato col Siviglia, sono passati in vantaggio al 36' con Dembele. Pareggio allo scaderedel primo tempo di Jonny, quindi Paco Alcacer ha firmato il nuovo vantaggio blaugrana al 64'. Pareggio all'82' di Iago Aspas e definitivo 2-2. Il Barça per effetto del risultato sale a quota 83, 12 punti sopra l'Atletico (una gara in meno) secondo a 5 giornate dal termine del campionato.