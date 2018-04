Celta Vigo-Barça, turnover totale per Valverde in vista della Copa del Rey

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde lo aveva annunciato in conferenza stampa e ha mantenuto la promessa. Col Celta Vigo, questa sera alle 21, il Barcellona scenderà in campo con le seconde linee per preservare i titolari in vista della finale di Copa del Rey di sabato contro il Siviglia. Queste le formazioni della sfida:

Celta Vigo (4-3-3): Sergio; Wass, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny; Lobotka, Brais Méndez, Jozabed; Iago Aspas, Maxi, Sisto.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Yerry Mina, Vermaelen, Digne; Paulinho, André Gomes, Denis Suárez; Dembélé, Paco Alcácer, Coutinho.