Celta Vigo corsaro: 2-1 al Levante nel segno di Maxi Gomez e Sisto

© foto di J.M.Colomo

Un successo nel segno degli attaccanti. Di due in particolare. Celta Vigo corsaro sul campo del Levante, da cui esce con un 2-1 importante, per punti ed iniezione di fiducia. Maxi Gomez e Pione Sisto sono stati i due protagonisti della serata, con un gol ed un assist a testa. Davvero bella la realizzazione dell'esterno danese, quella dell'1-0. Inutile il rigore trasformato da Morales, che dimezza lo scarto ma non basta per evitare il ko alla squadra di casa.

Gli altri risultati

Getafe-Eibar 2-0

Leganes-Real Sociedad 2-2

Alavés-Real Betis 0-0

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-0

Valladolid-Barcellona 0-1

Espanyol-Valencia 2-0

Girona-Real Madrid 1-4

Siviglia-Villarreal 0-0

Levante-Celta Vigo 1-2

Athletic Club-Huesca 0-0 (in corso)