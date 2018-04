Celta Vigo, Emre Mor fuori dai convocati per motivi disciplinari

Dopo essere stato molto vicino all’Inter nella scorsa estate, Emre Mor è sempre più ai margini del Celta Vigo. L’attaccante turco classe ’97 è stato escluso dai convocati per la sfida di domani contro il Siviglia e le motivazioni sono state svelate in conferenza stampa dal tecnico Juan Carlos Unzué. Ecco le sue parole riportate da Marca: “Emre Mor? E’ stato lasciato fuori per i motivi che ho spiegato la scorsa settimana: il suo comportamento, la sua attitudine e le sue prestazioni non sono state le stesse dei suoi compagni, che sono molto devoti alla causa. E’ escluso per motivi disciplinari”. Lo riporta Alfredopedulla.com.