Celta Vigo, gaffe di Cardoso: si presenta ringraziando i rivali storici

© foto di Federico De Luca

"Sono molto grato al presidente e ai tifosi per avermi affidato la guida del Deportivo... ehm, del Celta". Gaffe in conferenza stampa per Miguel Cardoso, in passato vicino alla panchina dell'Udinese, da oggi nuovo tecnico del Celta Vigo. Peccato che, nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese abbia fatto riferimento al Deportivo La Coruña. Non proprio una squadra a caso. Si tratta infatti delle due principali squadre della Galizia, rivali storiche nella regione.