Celta Vigo, Iago Aspas: "Sondaggi da Real e Atletico, ma qui sono felice"

© foto di J.M.Colomo

Real Madrid e Atletico lo hanno cercato ancora una volta, ma anche quest'estate Iago Aspas è rimasto al Celta Vigo. Ne ha parlato così lo stesso attaccante spagnolo, intervistato da Radio Marca: "Personalmente non ho ricevuto chiamate da nessuna squadra, ma è vero che alcuni club hanno contattato mio fratello e il mio agente. Erano club importanti. Real Madrid e Atletico? Il Celta non me ne ha mai parlato, ma se è uscita la notizia un motivo c'è. Suppongo siano stati solo sondaggi. Futuro? Qui sono contentissimo, voglio restare più tempo possibile".