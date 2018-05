Celta Vigo, Iago Aspas: "Spero nella nazionale. Futuro? Sono felice qui"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il trionfo conquistato contro il Levante, l'attaccante del Celta Vigo Iago Aspas ha parlato del suo futuro: "Avevo bisogno di giocare, ho sofferto molto perché non potevo aiutare i miei compagni di squadra. Ora aspettiamo le decisioni di Lopetegui per il Mondiale, sapendo che ci sono molti giocatori importanti che aspirano ad essere in nazionale. Futuro? Non so cosa possa succedere, ma sono molto felice a Vigo con la mia famiglia e i miei amici".