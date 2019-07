Celta Vigo, sirene turche per Facundo Roncaglia

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore di Fiorentina e Genoa Facundo Roncaglia piace al Besiktas. Il club turco, secondo quanto riportato da AS, ha contattato l'agente del calciatore per capire come imbastire un'eventuale trattativa. La situazione può complicarsi, al momento il Celta Vigo sta cercando di trattenere il difensore argentino.