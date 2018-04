Celta Vigo, Unzué: "Siamo stati bravi, è un risultato che ci serviva"

© foto di Federico De Luca

Juan Carlos Unzué, tecnico del Celta Vigo, ha analizzato così la vittoria casalinga per 4-0 contro il Siviglia: “Siamo stati bravi a sfruttare la fatica accumulata dai nostri avversari in settimana in Champions League ed abbiamo giocato un’ottima partita. E' un risultato che ci serviva in una partita chiave. Aspas prima punta? Anche nelle prime partite è stato schierato lì, era solo una questione di tempo: è stavo bravo ad approfittare del gioco della squadra. Per vederlo al mondiale, è necessario che continui così”.