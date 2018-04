Celta Vigo-Valencia 1-1, Gomez risponde a Santi Mina: finisce pari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Valencia non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo del Celta Vigo. Di Santi Mina al 59' il vantaggio degli ospiti, raggiunti però appena quattro minuti più tardi da Gomez (63'). Con questo risultato la squadra di Marcelino resta quarta in classifica a quota 66 punti (a -2 dal Real e -5 dall'Atletico, ma con una partita in più), mentre il Celta Vigo è ancora decimo con 45 lunghezze.