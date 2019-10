Celtic, Forster eroe in lacrime contro la Lazio: "Impossibile da spiegare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciotto mesi tra infortuni e inattività al Southampton, Fraser Forster è tornato grande. Il portiere del Celtic Glasgow è stato l'eroe della notte d'Europa, con l'inglese che ha fatto parate da sogno ieri sera contro la Lazio. Ieri, in lacrime, ha commentato la vittoria parlando di "un momento speciale che non riesco a trasformare in parole. Non credo sia possibile spiegare quanto questo significhi per me, è stato fantastico fare certe parate e aiutare il club a vincere", ha detto al Daily Record.