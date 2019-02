© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Celtic Peter Lawwell ha parlato così della scelta di affidare nuovamente la panchina a Lennon: "Siamo lieti di poter annunciare il ritorno di Neil al Celtic, abbiamo nominato un uomo che sa cosa significa essere il manager del Celtic, qualcuno che sa come vincere qui. Sappiamo che ha l'impegno e il desiderio necessari per affrontare le sfide future. Siamo lieti di promuovere anche John Kennedy come assistente del tecnico e portare Damien Duff nel nostro gruppo di gestione della prima squadra. Ciò porterà una continuità vitale e ci permetterà di costruire l'eredità di Brendan".