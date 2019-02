© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neil Lennon, tecnico del Celtic Glasgow, parla così nel giorno del suo ritorno come tecnico biancoverde: "Sono assolutamente felice di essere nuovamente tecnico del Celtic. Questo è un club che è già stato una parte importante della mia vita ed è un onore poter tornare. Ho dato tutto al Celtic come giocatore e manager nella mia carriera e sono pronto a fare lo stesso. Farò tutto il possibile per continuare il grande lavoro svolto negli ultimi anni".