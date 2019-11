Celtic, Lennon: "Dominato per lunghi tratti, serata emozionante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neil Lennon, tecnico del Celtic, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del successo ottenuto in casa della Lazio: "Che serata, è una stata una partita emozionante tra due squadre molto offensive. Quando siamo entrati in partita abbiamo acquisito maggiore sicurezza e abbiamo dominato per lunghi tratti. Tornare alla vittoria in Italia dopo tanti anni è emozionante".

Gran bel periodo.

"È un grande successo, ora abbiamo tanti impegni ma è davvero eccezionale tagliare questo traguardo. Possiamo essere una minaccia per tanti".

Sono arrivati tanti tifosi qui a Roma.

"Sì, abbiamo i migliori tifosi del mondo, abbiamo regalato una grande prestazione. Hanno visto il nostro lavoro, adorano vedere il Celtic esprimere un grande calcio, la nostra è la risposta che meritano".