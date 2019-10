Celtic, Lennon: "Vittoria epica contro una Lazio superba"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Una vittoria epica". Non usa giri di parole Neil Lennon, tecnico del Celtic, per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, capaci di imporsi in rimonta per 2-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Un risultato che permette agli scozzesi di mantenere l'imbattibilità in Europa e di rimanere al comando del gruppo E di Europa League: "Quella di oggi è stata una notte magica per il club e per i giocatori. La Lazio ha avuto momenti nei quali ha dominato il gioco, dopo il gol hanno preso il sopravvento e vincere contro una squadra del genere è importante. Contro questi grandi club a volte richiede anche grandi parate e stasera il nostro portiere ci è riuscito; per noi è un risultato fantastico che ci mette in una buona posizione, ma dobbiamo ancora lavorare tanto per essere certi del passaggio del turno" sono state le sue parole riportate dal "The scotsman".