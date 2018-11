Celtic, Rodgers: "Gran momento: in Europa vogliamo andare lontano"

Brendan Rodgers, tecnico del Celtic Glasgow, parla alla vigilia della gara di Europa League di domani contro il RB Lipsia. "Siamo in una posizione migliore rispetto a settimane fa, abbiamo fiducia e stiamo giocando bene. Facciamo gol, difendiamo bene e non possiamo che esserne orgogliosi. Col Lipsia è dura, ma giocare a Celtic Park è sempre bello, anche in Europa. Dobbiamo vincere e provare anche stavolta qualcosa di importante. In Europa vogliamo andare avanti, più avanti possibile e vedremo poi quel che accadrà".