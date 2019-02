Il tecnico del Celtic Brendan Rodgers ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Valencia (nell'andata gli spagnoli si sono imposti 2-0): "Dovremo essere difensivamente compatti e concentrati. E cercare di creare occasioni importanti quando avremo spazio. Il risultato sfavorevole? Noi ci concentriamo solo sulla nostra partita, dovremo cercare di segnare presto il primo gol per prendere confidenza ed entusiasmo. Sarà dura, ma so che la mia squadra ha delle possibilità di passare il turno. La cosa fondamentale, ripeto, sarà essere compatti ed equilibrati nei momenti di pressione del Valencia".