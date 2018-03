Celtic, Rodgers: "Felice qui, Premier bella ma i soldi non sono tutto"

© foto di Image Sport

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile ritorno di Brendan Rodgers in Premier League. Tuttavia il tecnico si è detto felice al Celtic: "Se sei felice, alla fine è tutto ciò che conta. Il denaro è irrilevante. Puoi avere una "X" quantità di sterline nella tua banca ogni mese, ma se non sei felice e non trovi pace in quello che stai facendo, non importa. Adoro la Premier League, la qualità dei giocatori, la qualità degli allenatori, ci sono grandi sfide, ma alcune cose non dipendono dai manager", ha spiegato Rodgers al Daily Mail.