Celtic, torna Griffiths. A dicembre aveva lasciato per il gioco d'azzardo

Il Celtic rende noto che l'attaccante Leigh Griffiths tornerà questa settimana e verrà reintegrato in squadra. Inizierà il lavoro di fitness e in collaborazione con lo staff medico si prepara ad allenarsi in futuro con la prima squadra. L'obiettivo, si legge, è quello di rivedere Leigh tornare a giocare anche se sarà necessario del tempo. A dicembre il giocatore aveva, in accordo col club, deciso di lasciare il calcio a tempo indeterminato per problemi personali legati alla dipendenza dal gioco d'azzardo. "Vorrei ringraziare tutti per avermi mostrato un tale sostegno negli ultimi mesi. Sono grato al club per ciò che ha fatto e per il modo in cui mi ha supportato".