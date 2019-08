CEO Bayern: "Coutinho osservato a lungo, abbiamo chiuso mercoledì"

"Posso confermare che mercoledì scorso sono stato a Barcellona col ds Salihamidzic e abbiamo trovato un accordo col club e col giocatore. Abbiamo osservato Coutinho per tanto tempo. Il nome non conta, conta la qualità". Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha commentato così ai canali ufficiali dei bavaresi l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del fantasista brasiliano Philippe Coutinho dai blaugrana.