Cerci, Heurtaux e l'inferno Ankaragucu: fuori rosa e senza stipendi

Non se la passano bene Alessio Cerci e Thomas Heurtaux, due vecchie conoscenze del nostro campionato emigrate in Turchia in cerca di fortuna con la maglia dell'Ankaragucu. Entrambi messi fuori squadra, entrambi senza percepire lo stipendio da sette mesi, entrambi esclusi persino dagli allenamenti di gruppo. Dopo un'accoglienza importante, sembra essere cominciato un incubo per Cerci ed Heurtaux.