Cerezo: "Griezmann? Vogliamo cose chiare e fatte nel modo giusto"

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo nel corso della lunga intervista a Marca ha parlato anche del caso Antoine Griezmann: "Ha deciso di giocare in un'altra squadra e realmente noi abbiamo saputo solo negli ultimi tempi in quale squadra sarebbe andato. Gli auguro solo che nella nuova esperienza lo trattino come qui e gli vogliano lo stesso bene che abbiamo provato noi per lui. L'Atletico incasserà 120 milioni? Non lo so, è una cosa che riguarda noi e il Barcellona. Se ci rivolgeremo alla giustizia? Ciò che vogliamo è che le cose siano chiare e fatte nel modo giusto. Il come si svilupperà la questione, però, è un argomento delle parti interessate. Se mi pento del rinnovo di Griezmann? Le cose vanno come devono andare. Certo se avessi saputo cosa sarebbe successo nel giro di un anno sicuramente avremo agito diversamente. Ora però Griezmann non è più un giocatore dell'Atletico, ha scelto di andarsene e alla fine se n'è andato".