Enrique Cerezo non ha dubbi: Antoine Griezmann non si muove da Madrid. Intervistato da SER Esports Catalunya, il presidente dei colchoneros ha commentato così i soliti rumors di mercato sul Barcellona: "Griezmann comporrebbe sicuramente un bel tandem con Messi, ma all'Atletico. Magari ce la facciamo a prenderlo... Perché no? Nel calcio tutto è possibile", le parole ironiche del numero uno del club biancorosso.