Champions, 0-0 al 45' ad Amsterdam e Londra. VAR annulla gol all'Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zero gol nei primi tempi dei due quarti di finale di Champions League in corso di svolgimento questa sera. Al 45' sia Ajax-Real Madrid che Tottenham-Borussia Dortmund sono infatti sul risultato di 0-0. VAR subito decisivo ad Amsterdam, nella sua prima storica decisione in Champions League: al 37' Tagliafico aveva infatti battuto un goffo Courtois, ma il direttore di gara ha annullato la rete per una posizione di fuorigioco di Tadic influente sulla visuale del portiere belga. A Londra, Borussia Dortmund vicinissimo al vantaggio nel finale di frazione, ma Lloris dice no a Zagadou.