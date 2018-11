Champions al 45', clamoroso a Belgrado: Liverpool sotto di 2. Monaco giù

© foto di Imago/Image Sport

Questi i finali dei primi tempi delle gare iniziate alle 18:55 di Champions League, valide per la quarta giornata della fase a gironi. Ottime notizie per il Napoli e per il PSG: chi vince la sfida, almeno al 45', va in solitaria in testa alla classifica. Gli azzurri pareggerebbero i Reds in vetta anche in caso di parità.

Monaco-Club Brugge 0-3 (12', 17' (r) Vanaken), 24' Wesley)

Stella Rossa-Liverpool 2-0 (22', 29' Pavkov)