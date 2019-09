Champions, Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca: operazione riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo spettacolo della Champions League di nuovo al centro del mondo. Mentre in Spagna andrà in onda il big match del Girone D tra Atletico Madrid e Juventus, qualche chilometro più a est, in Germania, lo scontro tra le altre due prevede emozioni. Due squadre aperte, che vorranno confermare la propria idea di gioco. Da un lato il Bayer Leverkusen, forse un po' ridimensionato dal poker rifilatogli in faccia dal Borussia Dortmund dal Borussia Dortmund. Dall'altro il Lokomotiv Mosca, i vicecampioni di Russia, alla seconda partecipazione consecutiva e con una squadra rafforzata dall'ex interista Joao Mario e l'ex juventino Howedes. I tedeschi, spinti dal talento di Havertz su tutti, erano partiti forti in questa nuova stagione, con due successi consecutivi, ma poi hanno tirato il freno e adesso vorranno ritrovare morale e fiducia. I russi, attualmente quinti nel proprio campionato ma con più partite nelle gambe (la Premier League di Russia è cominciata il 12 luglio), dovranno migliorare il rendimento europeo dello scorso anno, quando finirono ultimi in un girone abbastanza abbordabile con Galatasaray, Porto e Schalke 04. Allora, dovessimo dare un titolo alla partita, non potrebbe che essere: "Operazione riscatto".

Come arriva il Bayer Leverkusen - Un solo indisponibile, il finlandese Pohjanpalo per un problema alla caviglia, per lo spregiudicato Peter Bosz, allenatore tanto stimato in Germania dopo l'exploit con l'Ajax, che però deve incrociare le dita per sperare nel recupero di Demirbay, una delle chiavi dell'attacco del Bayer Leverkusen. Non dovesse partire tra i titolari, comunque, sarebbe pronto ancora una volta Amiri nel 4-2-3-1 che disegnerà il tecnico olandese. Questo l'unico dubbio, per il resto non dovrebbero esserci grosse novità. Bailey pure scalpita, ma alla fine dovrebbe restare fuori. In mediana confermata la coppia Aranguiz-Baumgartlinger.

Come arriva la Lokomotiv Mosca - Infermeria abbastanza piena in casa Lokomotiv. Jurij Sëmin dovrà fare a meno dei due Miranchuk, Farfan e Kvirkvelia per questa sfida, tutti ai box per diversi infortuni. L'allenatore russo potrebbe decidere di coprirsi un po' di più, per sopperire all'intesità tipica delle gare di Champions League, soprattutto in casa delle tedesche. Il modulo sarà il 4-5-1 e l'unica novità rispetto all'ultima partita disputata a Sochi potrebbe essere in mediana. Al posto di Miranchuk spazio a Rybus, con Joao Mario che andrà a scalare nei tre centrali. Smolov sarà confermato come unica punta.