Champions - Bayer-Lokomotiv, le formazioni ufficiali: Joao Mario dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Atletico Madrid-Juventus, per il Gruppo D di Champions League stasera scendono in campo anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, pronte ad affrontarsi alle 21 alla BayArena:

Bayer Leverkusen (4-4-1-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Bellarabi, Aránguiz, Baumgartlinger, Bailey; Havertz; Volland. All.: Bosz.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guilherme; Ignatyev, Ćorluka, Höwedes, Rybus; Barinov, Murilo, Krychowiak; Zhemaletdinov, Smolov, João Mário. All.: Semin.