Champions: Bayern travolge Benfica. 4 gol a Hoffenheim: i risultati al 45'

© foto di Imago/Image Sport

Bastano 45' al Bayern per travolgere il Benfica: all'intervallo è già 3-0 per i bavaresi, unica squadra in vantaggio in questi primi tempi delle gare di Champions League. 2-2 a Hoffenheim: di seguito tutti i risultati maturati al 45' delle gare di Champions League in corso di svolgimento stasera.

AEK Atene-Ajax 0-2 (68' e 72' Tadic) - risultato finale

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-2 (10' Vlasic; 56' Prochazka, 81' Hejda) - risultato finale

Bayern Monaco-Benfica 3-0 (13' e 30' Robben, 36' Lewandowski)

Hoffenheim-Shakhtar 2-2 (17' Kramaric, 40' Zuber; 14' Ismaily, 15' Taison)

Juventus-Valencia 0-0

Lione-Manchester City 0-0

Manchester United-Young Boys 0-0

Roma-Real Madrid 0-0