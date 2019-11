© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cade anche la difesa del Paris Saint-Germain. I campioni di Francia hanno subito il primo gol in Champions League questa sera, nella sfida del Bernabeu contro il Real Madrid. Karim Benzema al 17' ha posto fine all'imbattibilità dell'ex compagno di squadra Keylor Navas. Il PSG era l'unica squadra finora a non aver subito reti in questa edizione del torneo.