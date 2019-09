Champions, Borussia Dortmund-Barcellona: maglia da titolare per Messi

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

© foto di Imago/Image Sport

Parte subito con il botto la Champions League. A Dortmund si affrontano il Borussia di Favre e il Barcellona di Valverde, due formazioni importanti che condividono il girone F con Inter e Slavia Praga. Un match importante che potrà già dire molto sul proseguo del girone, con l'Inter che verosimilmente si giocherà la qualificazione contro i tedeschi, ammesso e non concesso che i catalani siano i favoriti per il primo posto.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Favre non avrà a disposizione Schulz. Per il resto 4-2-3-1 confermato con l'ex Alcacer unico terminale offensivo. Panchina iniziale per Gotze, con il tridente dei trequartisti composto da Reus, Sancho e Hazard. Hummel leader difensivo, con Witsel a fare da schermo in mezzo al campo

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Valverde ha fatto un po' di pretattica alla vigilia. Non è ancora noto se ci sarà Leo Messi, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi e che non gli ha ancora permesso l'esordio stagionale. Potrebbe esserci la conferma del nuovo astro nascente di Ansu Fati, nonostante il tecnico dei catalani non abbia voluto caricare di troppe responsabilità il giovane blaugrana. Unico indisponibile dovrebbe essere Dembélé. 4-3-3 confermato che potrebbe vedere il tridente delle meraviglia Messi-Suarez-Griezmann per la prima volta in stagione.